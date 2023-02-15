Знаменитости 15 февраля 2023, 10:53 Врачи оценили состояние журналиста Сванидзе как стабильно тяжелое Telegram-канал Mash: состояние Сванидзе остается тяжелым из-за пневмонии и сепсиса РИА «Новости»

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Состояние журналиста и и общественного деятеля Николая Сванидзе остается стабильно тяжелым из-за пневмонии, развития сепсиса и проблем с внутренними органами. Он все еще находится на ИВЛ, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, медики постоянно наблюдают пациента и отмечают положительную динамику на фоне интенсивной терапии. Пульс, сердечный ритм и давление у журналиста в норме.

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Сванидзе находится в сознании, но его движения ограничены. Врачи охарактеризовали дыхание пациента как жесткое и без хрипов.

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В начале февраля журналиста вывели из искусственной комы. Ранее стало известно о его госпитализации с отеком легких.

Сванидзе ведет несколько программ на российском телевидении и радио, преподает в столичном институте «Останкино». Он — член бюро Союза журналистов Москвы. Несмотря на свои 67 лет, журналист до недавнего времени вел активный образ жизни, занимался спортом.