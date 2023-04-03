Знаменитости 03 апреля 2023, 08:27 Врачи оценили состояние Костомарова как стабильное, но оставили в реанимации ТАСС: Костомаров остается в реанимации, его состояние оценивают как стабильное РИА «Новости»

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Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, но врачи пока не переводят его из отделения реанимации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей, — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что спортсмену регулярно делают перевязки. Фигурист находится в нормальном психологическом состоянии, питается хорошо и очень хочет вернуться домой, поскольку «надоели больничные стены». Ранее в марте тренер Александр Жулин рассказал, что Роман Костомаров отправил друзьям аудиосообщение. Его голос совершенно адекватный, но слабый.

Костомаров попал в больницу 10 января, медики диагностировали у него пневмонию. Состояние фигуриста оказалось настолько тяжелым, что его подключили к аппарату ЭКМО. Врачи из-за сепсиса вынуждены были пойти на ампутацию конечностей. По данным СМИ, спортсмену ампутировали стопы и пальцы на левой руке.