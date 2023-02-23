Знаменитости 23 февраля 2023, 17:22 Врачи испугались выводить из искусственной комы фигуриста Костомарова «Известия»: врачи пока боятся выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна РИА «Новости»

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Врачи опасаются выводить олимпийского чемпиона Романа Костомарова из искусственной комы. Его шансы выздороветь оценивают в 50% — все будет зависеть от работы иммунной системы, рассказал источник «Известий».

«Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. <…> Врачи оценивают шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут», — рассказал собеседник издания.

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Он добавил, что Костомарова регулярно наблюдают офтальмологи, пока у него «все в отеках, и о чем-то говорить рано». Когда фигуристу очищали кровь, то рассчитывали на улучшение его состояния, но потом у Костомарова произошел инсульт, возникли новые побочные эффекты и вместе с тем необходимость лечения другими лекарствами.

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Источник отметил, что Романа Костомарова уже вводили в медикаментозный сон, когда он был на аппарате ЭКМО. Метод экстракорпоральной мембранной оксигенации применяется, когда речь идет о спасении жизни человека.

Фигурист оказался в больнице еще в начале января с подозрением на пневмонию. Врачам пришлось подключить его к ЭКМО, затем — к ИВЛ. У олимпийского чемпиона развился некроз, из-за которого пришлось ампутировать ступни. На днях у него случился инсульт и диагностировали вторичный менингит.

Доктора изначально не давали прогнозов по состоянию Романа Костомарова, писал «Взгляд». При этом его близкие по-прежнему надеются на лучшее. В день рождения фигуриста его жена Оксана Домнина написала в соцсетях, что гордится его мужеством и силой и верит, что со всем удастся справиться. Ее слова привело радио «КП».