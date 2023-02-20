Знаменитости 20 февраля 2023, 16:49 Врачи оперативно отреагировали на проблемы с мозгом у Костомарова ТАСС: медики быстро среагировали на ситуацию с сосудами головного мозга Костомарова РИА «Новости»

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Врачи быстро отреагировали на проблему с сосудами головного мозга у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию», — сказал собеседник издания.

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По его словам, сейчас спортсмен в стабильном состоянии.

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Ранее ряд СМИ сообщил, что состояние Костомарова сильно ухудшилось из-за отека мозга. Однако эту информацию быстро опровергли. По их данным, Костомарову сделали КТ головного мозга и исследование не показало серьезных проблем.

Фигурист находится под контролем медиков с 10 января. Его госпитализировали с пневмонией и почти сразу подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Затем у Костомарова пошли осложнения. Из-за них спортсмену ампутировали стопу левой ноги.