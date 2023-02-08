Знаменитости 08 февраля 2023, 15:47 Врачи обеспокоились состоянием правой ноги Костомарова «112»: правая нога Романа Костомарова вызывает опасение у врачей после операции РИА «Новости»

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Правая нога олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова вызывает опасение у врачей после операции. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Фигуристу накануне ампутировали левую стопу. Сейчас медики делают все возможное для спасения второй ноги. Однако у Костомарова развился серьезный процесс отмирания клеток, который очень сложно остановить.

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По данным канала, у Костомарова образовался некроз не только на ногах, но и на руках. Фигурист не в состоянии сгибать пальцы. Врачи регулярно делают ему перевязки. Сам спортсмен находится в сознании.

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Сегодня ему исполнилось 45 лет. Супруга фигуриста Оксана Домнина сделала первое публичное заявление о его состоянии в социальных сетях. Она призналась, что гордится мужем, и поблагодарила поклонников за поддержку. Также жена Костомарова заверила, что спортсмен скоро сам выйдет на связь и сообщит о своем здоровье.

По данным источника ТАСС, медики ампутировали ему обе стопы. Сейчас врачи стараются сохранить кисти. Спортсмен попал в больницу в крайне тяжелом состоянии с пневмонией в январе. Из-за осложнений его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. В феврале у Костомарова начались проблемы с сосудами.