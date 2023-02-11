Знаменитости 11 февраля 2023, 22:51 Врачи обеспокоились эмоциональным состоянием Костомарова и его жены Prozvezd: эмоциональное состояние Романа Костомарова вызывало опасение у медиков РИА «Новости»

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Эмоциональное состояние фигуриста Романа Костомарова и его супруги Оксаны Домниной ухудшилось. Об этом сообщил портал Prozvezd.info со ссылкой на источника.

Изначально в палату к олимпийскому чемпиону по танцам на льду приходила только его жена. Родителей и детей не пускали к спортсмену. Но в день рождения Костомарова врачи разрешили брату посетить его. Они весь день провели вместе, к ним присоединилась Домнина.

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По данным источника портала, у спортсмена и его супруги изменилось эмоциональное состояние.

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«Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции „нам все должны“. Но медперсонал относится к этому с пониманием, ведь у Романа и его семьи сейчас очень сложный период», — отметил собеседник издания.

Весь медицинский персонал старается поддерживать фигуриста. Лучшие специалисты проводят консилиумы по поводу дальнейшей тактики лечения почти каждый день. Но, несмотря на эмоциональное состояние, спортсмен и его близкие осознают необходимость операции на руках для спасения его жизни, сказал источник. Они не отказываются от процедуры, но тревога дестабилизирует эмоции Костомарова и его близких.

Недавно ему ампутировали левую стопу, на правой ноге удалили пятку и несколько пальцев. Пальцы на руках фигуриста почернели и перестали двигаться.