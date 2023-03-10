Знаменитости 10 марта 2023, 13:26 Врачи не смогли остановить сепсис и некроз у Костомарова — СМИ «112»: фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в тяжелом состоянии на ИВЛ РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает оставаться в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, медики отказываются делать прогнозы о выздоровлении спортсмена.

Источники рассказали, что фигуриста не отключают с аппарата ИВЛ, а врачи не исключают проведение очередной операционной чистки — у Костомарова не останавливаются процессы сепсиса и отмирания тканей.

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Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января. Состояние спортсмена ухудшалось, он перенес несколько операций по удалению части стоп, позже появилась информация об ампутации кистей рук. Олимпийский чемпион перенес инсульты и вторичный менингит, врачи борются за его жизнь. Из-за осложнений стало известно, что он ослеп на один глаз, но позже эти данные опровергли.

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Фигурист Илья Авербух 8 марта рассказал, что состояние Костомарова начало улучшаться. Он добавил, что за спортсмена держат кулаки его родные и близкие. Тренер Татьяна Тарасова призналась, что молится за выздоровление олимпийского чемпиона.