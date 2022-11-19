Знаменитости 19 ноября 2022, 12:18 Врачи нашли в генах Криса Хемсворта предрасположенность к Альцгеймеру НТВ сообщил, что у актера Хемсворта выявлена предрасположенность к болезни Альцгеймера Публичное достояние

Читать 360tv в

Медики нашли у актера Криса Хемсворта редкую генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Ее выявили при ДНК-тесте. Об этом сообщили в Telegram-канале НТВ.

Прежде чем услышать неутешительные слова врачей, Хемсворт тщательно обследовался. Он прошел серию генетических тестов. Причем его визиты в медицинские учреждения выпали на период участия в документальном сериале.

Реклама

Результаты тестирований показали, что в ДНК актера кроется неудачный микс генов APOE4. Они передались Хемсворту от обоих родителей. Врачи заявили, что такая комбинация может негативно сказаться на здоровье актера в будущем. Медики заключили, что у Хемсворта повышенный риск развития болезни Альцгеймера.

Реклама

Сам звезда блокбастеров отметил, что не удивился прогнозам врачей. По словам знаменитости, подобное заболевание было у его дедушки.

Актер не стал пускать состояние своего здоровья на самотек. Он занимается профилактикой. Кроме того, он призывает всех тщательнее следить за здоровьем.

Хемсворта нередко считают одним из эталонов мужской красоты. В 2020 году с ним даже путали мужа российской актрисы Марии Кожевниковой. Об этом сообщали на портале «Дни.ру».