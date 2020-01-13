Врачи и родственники рассказали о состоянии выпавшей из окна модели

Фотомодель Ксения Пунтус, которая выпала из окна дома, где живет внук Никиты Михалкова, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее могут навещать только родственники, причем один раз в день.

«На данный момент она расположена у нас и находится в реанимации», — сказали РИА «Новости» в Боткинской больнице.

По словам сотрудницы больницы, навещать Пунтус разрешается лишь одному человеку в день из числа родственников.

Мать модели рассказала РЕН ТВ, что девушку переведут из реанимации, когда исчезнет угроза жизни.

«Очень много переломов, травм, отбито много всего, боятся делать прогнозы — и бедро, и ноги, и руки, сотрясение, органы внутренние отбиты от падения, последствия могут быть в любой момент, из реанимации ее боятся переводить, она в сознании», — рассказала женщина.

Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы 11 января, ее нашли в Трехпрудном переулке. СМИ узнали, что перед этим девушку видели в одном из московских баров с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.

Консьержка дома рассказала, что не видела, как Пунтус заходила в подъезд, а о происшествии узнала, когда приехала полиция. По словам консьержки, квартира, где живет внук Михалкова, тихая и спокойная, ничего подозрительного женщина за жильцами не замечала.