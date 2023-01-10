Знаменитости 10 января 2023, 09:31 Врачи диагностировали у Никиты Михалкова пневмонию и обострение проблем с сердцем Mash: состояние режиссера Никиты Михалкова после госпитализации с пневмонией ухудшилось РИА «Новости»

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Состояние режиссера Никиты Михалкова, которого госпитализировали 5 января, ухудшилось. Врачи диагностировали у него идиопатическую пневмонию и мерцательную аритмию, а также предотвратили инфаркт. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

По информации источника, режиссеру провели повторную компьютерную томографию и выяснили, что площадь поражения легких с момента последнего обследования увеличилась. Тесты на грипп и ковид показали отрицательные результаты, врачи диагностировали идиопатическую пневмонию и назначили комплексную терапию.

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Кроме того, у режиссера обострились хронические заболевания сердца. Из-за мерцательной аритмии у него мог случиться инфаркт, но благодаря своевременным мерам его удалось избежать. Никита Михалков остался под наблюдением медиков.

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Режиссера положили в отделение реанимации 52-й городской больницы Москвы с подозрением на грипп. Актер Николай Бурляев 9 января рассказал mk.ru, что состояние Никиты Михалкова улучшилось и скоро его переведут в обычную палату.