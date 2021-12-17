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    17 декабря 2021, 13:01

    Врач высказался о состоянии перенесшей COVID-19 Гузеевой

    Пульмонолог Пурясев назвал «страшным» состояние Гузеевой после ковида

    Арина Бобкова

    Актриса и ведущая Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Пульмонолог Сергей Пурясев прокомментировал ее состояние. Об этом сайт kp.ru.

    Врач высказался о состоянии перенесшей COVID-19 Гузеевой

    Прошло всего несколько недель после того, как знаменитость выписали из больницы. Женщина рассказала, что после болезни столкнулась с осложнениями. К примеру, недавно у нее начало болеть горло, а также осип голос. Кроме того, телеведущая сильно прибавила в весе из-за гормональных препаратов.

    Доктор Пурясев отметил, что голос Гузеевой действительно сильно изменился. По его словам, связано такое состояние может быть с ларингитом — воспалением голосовых связок и гортани. При этом дыхательной недостаточности доктор не отметил. Темп речи и одышка сейчас в пределах нормы, передало «Утро.ру».

    Специалист подчеркнул, что к ларингиту нельзя относиться безответственно. В противном случае могут развиться тяжелые последствия.

    «К примеру, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, где сосуды затромбованы. И это уже страшно. Конечно, Гузеева не Градский. Но я бы посоветовал ей делать ингаляции с физиотерапией, полоскание горла и большое количество теплой воды», — отметил специалист.