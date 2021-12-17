Врач высказался о состоянии перенесшей COVID-19 Гузеевой

Актриса и ведущая Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Пульмонолог Сергей Пурясев прокомментировал ее состояние. Об этом сайт kp.ru.

Прошло всего несколько недель после того, как знаменитость выписали из больницы. Женщина рассказала, что после болезни столкнулась с осложнениями. К примеру, недавно у нее начало болеть горло, а также осип голос. Кроме того, телеведущая сильно прибавила в весе из-за гормональных препаратов.

Доктор Пурясев отметил, что голос Гузеевой действительно сильно изменился. По его словам, связано такое состояние может быть с ларингитом — воспалением голосовых связок и гортани. При этом дыхательной недостаточности доктор не отметил. Темп речи и одышка сейчас в пределах нормы, передало «Утро.ру».

Специалист подчеркнул, что к ларингиту нельзя относиться безответственно. В противном случае могут развиться тяжелые последствия.

«К примеру, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, где сосуды затромбованы. И это уже страшно. Конечно, Гузеева не Градский. Но я бы посоветовал ей делать ингаляции с физиотерапией, полоскание горла и большое количество теплой воды», — отметил специалист.