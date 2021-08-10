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    10 августа 2021, 21:02

    Врач: у МакSим может измениться голос после болезни

    Дарья Морозова

    Фониатр Эмиль Аветисян предположила, что у певицы МакSим могут возникнуть проблемы с голосом из-за тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

    По данным сайта kр.ru, она отметила, что исполнительнице придется пройти длительную реабилитацию, так как респираторные инфекции отражаются на дыхательной системе и голосовых связках. По словам врача, МакSим противопоказаны стрессы и даже авиаперелеты.

    «Даже после полной реабилитации голос может измениться», — подчеркнул Аветисян.