Врач: у МакSим может измениться голос после болезни

Фониатр Эмиль Аветисян предположила, что у певицы МакSим могут возникнуть проблемы с голосом из-за тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным сайта kр.ru, она отметила, что исполнительнице придется пройти длительную реабилитацию, так как респираторные инфекции отражаются на дыхательной системе и голосовых связках. По словам врача, МакSим противопоказаны стрессы и даже авиаперелеты. «Даже после полной реабилитации голос может измениться», — подчеркнул Аветисян.