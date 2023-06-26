Знаменитости 26 июня 2023, 23:28 Врач Терновой рассказал, как долго Костомаров будет привыкать к протезам Врач Терновой заявил, что Костомаров будет привыкать к протезам около четырех месяцев

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Роману Костомарову установили временные протезы ног. Для того, чтобы привыкнуть к ним, спортсмену потребуется от одного до четырех месяцев. Такой информацией поделился директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой, написал NEWS.ru.

Медик напомнил, что Костомаров уже начал тренироваться в протезах. Это говорит о том, что фигуристу не будет требоваться слишком много времени для привыкания

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«Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно», — рассказал Терновой.