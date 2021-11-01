Врач сравнил состояние подключенного к ЭКМО Гаркалина и МакSим

Врач-пульмонолог для Life прокомментировал состояние подключенного к ЭКМО в больнице актера Валерия Гаркалина. Он сравнил имеющиеся в распоряжении издания анализы с показателями певицы МакSим, которая болела ковидом ранее.

«Поскольку он на ЭКМО, то состояние действительно крайне тяжелое. Он находится в искусственном сне синхронизации работы аппарата ИВЛ, который параллельно работает вместе с ЭКМО. По шкале комы Глазго у него 12, это, в принципе, нормально для его состояния. Шкала показывает степень угнетения и степень комы, сохранность рефлексов. Всего по шкале от 1 до 15, и чем выше показатель, тем лучше состояние человека», — сказал врач.

Он добавил, что состояние актера схоже с тем, в котором находилась МакSим во время болезни, однако анализы говорят о том, что у Гаркалина могут быть серьезные проблемы с сердцем.

«В целом его статус можно сравнить со статусом певицы МакSим в свое время. Но что настораживает — это склонность к гипотензии. И это не очень хорошая тенденция, которая может говорить о том, что сердце потихоньку начинает отказывать. Это может быть признаком начинающейся сердечной недостаточности, что потребует применения вазопрессоры, аппарата, который стимулирует сердечную деятельность», — пояснил Овечкин.