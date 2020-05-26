Врач-сомнолог рассказал, почему Литвиновой мог присниться кошмарный сон о чипах

По ее словам, «с научной точки зрения, тут могли отразиться ее недавние впечатления или, может быть, какие-то прочитанные новости и тому подобное».

«Мои текущие пациенты — с бессонницами и неврозами — тоже описывают похожие сновидения. Это все по теме недавнего личного опыта или чувства опасности перед чем-то новым», — рассказала Черкасова.