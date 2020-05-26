26 мая 2020, 18:52
Врач-сомнолог рассказал, почему Литвиновой мог присниться кошмарный сон о чипах
Врач-сомнолог София Черкасова предположила, что актрисе Ренате Литвиновой приснился кошмарный сон о чипах, потому что накануне она могла читать новости на эту тему. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, «с научной точки зрения, тут могли отразиться ее недавние впечатления или, может быть, какие-то прочитанные новости и тому подобное».
«Мои текущие пациенты — с бессонницами и неврозами — тоже описывают похожие сновидения. Это все по теме недавнего личного опыта или чувства опасности перед чем-то новым», — рассказала Черкасова.