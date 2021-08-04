Врач рассказал, сможет ли МакSим вернуться на сцену

Певица МакSим несколько недель провела в искусственной коме на аппарате ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Врач-невролог, нейрофизиолог Виктор Косс рассказал сайту kp.ru, какое восстановление ждет певицу и сможет ли она вернуться к сцене.

ЭКМО — это фактически протез легких. Его применяют пациентам с сильной степенью поражения.

По словам специалиста, за сохранность мозга певицы можно не сомневаться. Несмотря на искусственную кому и ЭКМО, когнитивные способности должны сохраниться в полной мере.

«Если только ткани головного мозга не были сильно повреждены самой инфекцией или воспалительными процессами — но к пребыванию на ИВЛ и ЭКМО это отношения не имеет. Безусловно, очень важна квалифицированная работа медицинского персонала, непрерывный контроль за состоянием пациента в реанимации, реакция на малейшие биохимические изменения в организме», — пояснил Косс.

После болезни певицу ждет длительное восстановление. Оно включает в себя комплексную терапию — дыхательную гимнастику, кардиотренировки для восстановления работы сердца и кровообращения и другие поддерживающие процедуры. Косс заверил, что при правильном восстановлении певица сможет вернуться на сцену.

«В возрасте 38-40 лет возможности регенерации всех тканей организма, как правило, еще очень высокие (МакSим 38 лет — прим. ред.). Исходя из этого, могу предположить, что при отсутствии каких-то критичных, непоправимых осложнений, при грамотной реабилитации певица смогла бы вернуться на сцену. Необратимого повреждения речевого аппарата в результате пребывания на ИВЛ и ЭКМО, насколько мне известно, не происходит. Так что проблем с голосом также быть не должно», — заключил специалист.