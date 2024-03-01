Знаменитости 01 марта 2024, 11:01 Врач рассказал о смертельных ошибках Началовой Врач Шуров рассказал об ошибках певицы Началовой, которые привели к смерти Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Пять лет назад умерла певица Юлия Началова. Она попала в больницу 11 марта. Врач Василий Шуров рассказал о причинах ее гибели. В интервью «Аргументам и фактам» он заявил, что подагра, с которой боролась артистка, была лишь поверхностным симптомом на фоне более страшной болезни.

Юлия попала к Шурову в клинику за два года до смерти. Врачи выявили, что у нее возникли проблемы с почками. На фоне этого у девушки были проблемы с обменом вещества, а также наблюдалась кристаллизация мочевой кислоты в суставах — симптомы подагры. Однако причины болезни оказались глубже.

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Доктор отметил, что исполнительница принимала мочегонные препараты долгие годы. Это было связано с психологическими проблемами по поводу своей внешности, которые возникли после развода с мужем.

Шуров объяснил, что подагра — результат основной проблемы, связанной с недостаточной работой почек. По его словам, врачи выбрали для пациентки оптимальное лечение, ее состояние даже улучшилось. Но возникшие проблемы с ногой, вызванные нагрузкой на мягкие ткани, привели к развитию гангрены, что и привело к летальному исходу.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не заменять привычные сладости на пастилу. По ее словам, переизбыток естественного сахара также увеличивает риск подагры.