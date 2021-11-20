Врач рассказал, что Хлебниковой нужны доноры плазмы

Врач Игорь Шарипов рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре. Он уточнил, что сейчас состояние стабильное.

По данным телеканала «Россия», Шарипов добавил, что опасность для жизни пока сохраняется.

«У нее три поражающих фактора — ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие), плюс интоксикация», — уточнил врач.

У Хлебниковой 20% ожогов, но они тяжелые. Пока врачи смогли купировать травматический шок и последствия интоксикации.

«Идет большая крово-лимфо-плазма потеря. Пойдет большое переливание, ей нужны доноры — желательно», — подчеркнул Шарипов.

Марина Хлебникова пострадала в результате пожара, произошедшего в Москве, в доме № 14 по улице Ратной. Источник «360» рассказал, что пожар произошел в ее двухуровневой квартире. Ее концертный директор Антон не стал подтверждать или опровергать эту информацию.