Врач-пульмонолог рассказал о причинах смерти Владимира Меньшова

Сегодня, 5 июня, скончался советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Это произошло из-за осложнений, к которым привела коронавирусная инфекция. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев прокомментировал диагноз артиста. Об этом сообщил сайт kр.ru.

Владимир Меньшов попал в больницу с подтвержденным анализом на коронавирус 22 июня. Болезнь спровоцировала пневмонию и третью стадию дыхательной недостаточности. Медики были вынуждены подключить артиста к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести его в искусственную кому. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Меньшова не удалось.

Пурясев отметил, что человека в подобном состоянии врачи обязательно подключают к аппарату ИВЛ. Однако подобная техника не всегда может в достаточной мере поддерживать состояние пациента.

«Так как легкие не работали, их функцию взял на себя аппарат. Сердце при этом продолжало биться, но в какой-то момент не выдержало. Смерть произошла от остановки сердца, а она, в свою очередь, — от гипоксии стволовой части мозга, его основы», — пояснил врач.

Медик отметил, что аппараты ИВЛ не способны поддержать жизнь человека в том случае, если в легких погибли альвеолы. Они отвечают за газообмен в легких. При разрушении альвиол кислород не сможет поступать в легкие.

Пуряев заявил, что спасти Меньшова могла прививка от COVID-19. Она способна облегчить течение болезни.

«Конечно, все зависит от индивидуальных возможностей организма, но возраст 65+ — это практически приговор при таком диагнозе. Поэтому пожилым особенно важно прививаться. Да, вакцинация, возможно, на 100% не спасает от заражения, но зато такой пациент не попадет в реанимацию и не будет подключен к аппарату ИВЛ, у него не разовьются тяжелые осложнения», — подытожил специалист.