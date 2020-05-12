Врач: пневмония у Бабкиной могла начаться из-за дезинфицирующего средства

Для дезинфекции помещений широко используют полигексаметиленгуанидин. Это отличное бактерицидной средство для поверхностей дома, но его испарения могут спровоцировать пневмонию.

Особенно это опасно для тех, кто находится в тяжелом состоянии. Попадание средства в легкие может только усугубить его.

«Обычные респираторы и маски не помогут. Можно использовать фильтрующие противогазы без принудительной подачи воздуха. Такие противогазы — самые распространенные и недорогие», — объяснил Косенков, как избежать вдыхания средства.

По его словам, «при достижении высоких концентраций ПГМГ во вдыхаемом воздухе, он вызывает гибель эритроцитов, что приводит к увеличению образования эндогенного угарного газа, который, при наличии диоксида азота (много в выхлопных газах автомобилей) может вызывать отек легких».