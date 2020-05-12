    12 мая 2020, 21:42

    Врач: пневмония у Бабкиной могла начаться из-за дезинфицирующего средства

    Дарья Морозова

    Певица Надежда Бабкина, переболевшая тяжелой формой коронавируса, могла попасть в больницу из-за неправильной дезинфекции дома. Пневмонию мог спровоцировать дезинфицирующий раствор, залитый в увлажнитель воздуха. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на врача Николая Косенкова.

    Для дезинфекции помещений широко используют полигексаметиленгуанидин. Это отличное бактерицидной средство для поверхностей дома, но его испарения могут спровоцировать пневмонию.

    Особенно это опасно для тех, кто находится в тяжелом состоянии. Попадание средства в легкие может только усугубить его.

    «Обычные респираторы и маски не помогут. Можно использовать фильтрующие противогазы без принудительной подачи воздуха. Такие противогазы — самые распространенные и недорогие», — объяснил Косенков, как избежать вдыхания средства.

    По его словам, «при достижении высоких концентраций ПГМГ во вдыхаемом воздухе, он вызывает гибель эритроцитов, что приводит к увеличению образования эндогенного угарного газа, который, при наличии диоксида азота (много в выхлопных газах автомобилей) может вызывать отек легких».