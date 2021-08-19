Врач оценил странное поведение дочери Успенской

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила странное видео, после которого возникли подозрения о ее психическом здоровье. Врач-нарколог Александр Казанцев предположил, что это обострение. Об этом сообщило издание Blitz.plus.

По данным сайта «Дни.ру», Плаксина проходила лечение от наркозависимости. После выхода из клиники она производила впечатление здорового человека, но новое видео вызвало вопросы.

Казанцев отметил, что у людей, которые употребляли запрещенные препараты, бывают обострения имеющихся заболеваний. Судя по видео, у Плаксиной как раз такой период, считает он.

«По видео оценить сложно, но, скорее всего, это обострение. Требуется коррекция заболевания. При наличии психологических изменений необходимо постоянное наблюдение у психиатра», — рассказал врач.

Ранее актер из сериала «Кадетство» Аристарх Венес рассказал, что раньше употреблял наркотики. Актер добавил, что не употребляет около восьми лет. По его словам, это принципиальная позиция. Также он отметил, что некоторые его знакомые серьезно пострадали от наркотиков.