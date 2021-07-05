Врач оценил слова священника о визите к певице МакSим

Певица МакSим уже на протяжении трех недель находится в больнице. Более того, ей до сих пор не становится лучше: Марина (настоящее имя певицы) до сих пор пребывает в искусственной коме, написал сайт kp.ru.

Во время визита священника случилось чудо — певица ненадолго открыла глаза и, по словам Луки, словно осознавала все происходящее. Батюшка заметил, что глаза певицы наполнились радостью, а лицо стало светлым.

Врачи такой рассказ священника считают неправдоподобным. По их словам, сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния. Прийти в себя даже на непродолжительное время невозможно без специальных манипуляций докторов.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев объяснил, что медикаментозный сон, в отличие от естественной комы, управляется с помощью внутривенного введения лекарств. Больной под ними не может просто так взять и проснуться. Искусственная кома похожа на наркоз, но не такой сильнодействующий и глубокий.

По словам врача, артистка может периодически открывать глаза, вот только вряд ли в эти моменты она пребывает в сознании. Это абсолютно непроизвольное явление.

Напомним, певица МакSим была госпитализирована в середине июня. Анализ на коронавирус оказался отрицательным. Врачи диагностировали у артистки двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени.