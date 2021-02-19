Врач объяснил, почему у Горонка случился гипертонический криз после ссоры с женой

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с РИА ФАН объяснил, почему у актера Марка Горонка случился гипертонический криз после ссоры с супругой.

Накануне Горонок с женой праздновали годовщину со дня знакомства в ресторане. В какой-то момент они начали ссориться. Жена покинула заведение, а через некоторое время ей позвонили и сообщили, что муж плохо себя чувствует.

Конев уверен, что гипертонический криз проявляется в любом возрасте. Так как Марку 47 лет, он может находиться в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. По словам специалиста, бывает, что слишком чувствительные люди умирают после сильного потрясения.

«Состояние, похожее на гипертонический криз может развиться в любой возрасте, не только в пожилом. Люди ведь по-разному переживают жизненные ситуации, есть особо чувствительные. У них, к сожалению, эмоциональное переживание сопровождается резким повышением артериального давления, которое часто не проходит бесследно», — пояснил медик.

Конев добавил, что как правило человеку становится плохо ближе к утру, если он всю ночь о чем-то переживал.