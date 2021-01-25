Врач объяснил, как у покойной Началовой мог родиться ребенок

Лордкипанидзе напомнил о случаях, когда детей рожали спустя много лет после заморозки яйцеклеток. В случае с певицей, по мнению репродуктолога, инициатива могла исходить от ее родителей.

«Не исключено, что она вписала их как лиц, которые могут воспользоваться ее биоматериалом», — предположил эксперт.

По словам друзей Началовой, она хотела много детей и намеревалась сделать ЭКО. Предполагается, что ее биоматериал мог сохраниться в клинике и его могли использовать.

Некоторые СМИ писали, что судья Вячеслав Кудря и Началова планировали стать родителями. Однако артистка не могла выносить ребенка и в итоге его выносила и родила якобы суррогатная мать.

Анонимный источник назвал сообщения о рождении «бредом сивой кобылы».

«У Вячеслава есть сын, который появился уже после смерти певицы. И к Юлии он никакого отношения не имеет», — заверил он.