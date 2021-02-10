Врач назвал признаки «тихого» инсульта

Врач-невролог Аминат Долова объяснила, что инсульт у человека может протекать «тихо», без ярко выраженных сигналов. Специалист назвал семь признаков бессимптомного острого нарушения кровоснабжения мозга, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«„Тихим“ инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно», — процитировал Долову сайт URA.ru.

По ее словам, распознать недуг можно, если понаблюдать за состоянием своего организма. В числе симптомов могут быть нарушения зрения, изменение походки, онемение и слабость конечностей, неожиданно начавшееся головокружение, появление ассиметрии лица и косоглазия.

При обнаружении таких признаков необходимо обратиться к специалисту. Вероятнее всего он сделает КТ или МРТ, с целью исключить или подтвердить факт инсульта. Уточняется, что наиболее подвержены нарушению кровообращения мозга люди с гипертонией, диабетом и аритмией. Также есть риск инсульта у тех, кто страдает атеросклерозом сонных артерий, ожирением, не занимается спортом и плохо питается.