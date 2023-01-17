Знаменитости 17 января 2023, 19:06 Врач назвал болезнь, из-за которой блогер и ведущая Айза постоянно ложится под нож пластического хирурга Дисморфофобия является причиной постоянных пластических операций Unsplash

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Известная российская телеведущая и блогер Айза постоянно что-то меняет в своей внешности и часто делает пластические операции. Причиной чрезмерного желания лечь под нож пластического хирурга может быть болезнь дисморфофобия, об этом сообщил врач-психиатр Василий Шуров в беседе с Life.

По словам специалиста, постоянное желание что-либо изменить в своей внешности может появляться из-за некоторых психических отклонений. Врач отметил, что у Айзы наблюдается нарциссическое расстройство личности, которое также присуще певцу Филиппу Киркорову.

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Кроме того, психиатр подчеркнул, что чрезмерное прибегание к помощи пластических хирургов для омоложения выглядит комично. Отмечается, что постоянный поиск изъянов в своей внешности называется дисморфофобией.

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