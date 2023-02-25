Знаменитости 25 февраля 2023, 11:34 Врач-инфекционист объяснил, почему Костомарову не помогает лечение Инфекционист Андреев: лечение фигуриста Костомарова не действует из-за больничных бактерий РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров находится в больнице с начала января, и новости приходят в основном неутешительные: то ампутация стоп, то два инсульта, то менингит. Врач-инфекционист Сергей Андреев в беседе с порталом Prozvezd предположил, что выздоровления не происходит из-за опасных бактерий в больнице.

Специалист подчеркнул, что столь длительное пребывание на ИВЛ не может пройти бесследно.

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«В реанимационных трубках живет крайне устойчивая бактериальная флора, которая с годами выработала в себе резистентность практически ко всем существующим видам антибиотиков. <…> Некоторые инфекции, которые есть в больнице, научились выживать в любых условиях», — рассказал Андреев.

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По его словам, в реанимации часто живут синегнойная палочка и протей мирабилис — грамотрицательные бактерии, которые способны вызывать сепсис (заражение крови). Они могут добить пациента, «накинувшись» на его ослабленный болезнью организм. Сколько бы приборы и инструменты ни обрабатывали, ни дезинфицировали, эти бактерии все равно могут жить на них. Однако хорошо работающая иммунная система все равно может с ними справиться, подчеркнул инфекционист. Он выразил удивление тем, что у Костомарова все не так, — иммунная система молодого, крепкого 46-летнего спортсмена оказалась совсем слабой. При этом ни о каких хронических заболеваниях фигуриста неизвестно.

В такой ситуации «остается надеяться на чудо», резюмировал врач.