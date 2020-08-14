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    14 августа 2020, 20:30

    Врач Ефремова назвал удивительную причину появления следов наркотиков в крови актера

    Арина Гудилова

    Персональный врач актера Михаила Ефремова Борис Круглый объяснил, откуда могут быть следы наркотиков в крови артиста. Беседу с медиком опубликовала газета «Московский комсомолец».
    Врач Ефремова назвал удивительную причину появления следов наркотиков в крови актера

    По его словам, Ефремов наблюдается у него уже 20 лет. Эпизоды предынсультного состояния у актера встречались и ранее.

    Врач утверждает, что Ефремов не страдает алкоголизмом. По его мнению, актер — продуктивный человек. В качестве примера он отметил, что артист мог работать по 8-9 месяцев и «не брать ни капли в рот».

    Круглый поделился своим мнением, как в крови актера могли быть обнаружены наркотики.

    Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал, поверьте мне

    Борис Круглыйврач Михаила Ефремова.

    В начале лета Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Его машина выехала на встречку и врезалась в грузовой фургон Сергея Захарова. Водитель от полученных травм скончался в реанимации. В крови актера, помимо алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ.

    На очередном слушании по делу о смертельном ДТП Ефремову стало плохо. Его госпитализировали в предынсультном состоянии. По данным СМИ, причиной плохого самочувствия мог стать отказ от алкоголя.

    Новости SMI.FM