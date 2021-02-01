Врач-диетолог назвал серьезную причину истощения Ольги Бузовой

Специалист отметил, что подобные проблемы нередко появляются на почве психического расстройства. По его словам, стресс является фактором, который «оформляет» это состояние.

«Если бы не было стресса, может быть, не было бы и дебюта заболевания. А дебют проявился бы сам через полгода после какого-либо другого стресса», — уточнил Гинзбург.

Недавно стало известно о расставании Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Девушка признавалась в соцсетях, что разрыв дается ей тяжело. Как считает врач, проблема Ольги может быть гораздо серьезней, чем кажется на первый взгляд.