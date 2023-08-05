Знаменитости 05 августа 2023, 20:33 «Впитала грязь, что льется на Россию». Назаров объяснил антироссийскую позицию Роговцевой Актер Назаров объяснил антироссийскую позицию Роговцевой влиянием украинской пропаганды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Антироссийские высказывания народной артистки СССР Ады Роговцевой могут быть связаны с двумя факторами, предположил в беседе с aif.ru народный артист России Юрий Назаров. Во-первых, по его мнению, играет роль украинская пропаганда, а во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов возраст актрисы.

Актер отметил, что хорошо знаком с Роговцевой. Знает ее как тонкую советскую и российскую актрису.

Реклама

«Она же всю жизнь не только в кино снималась, но и играла в Русском драматическом театре в Киеве. Не знаю, что и сказать по поводу того, что с ней стало. Ужас», — поделился Назаров.

По его мнению, на 86-летнюю артистку могла сильно воздействовать украинская пропаганда. Из-за нее она перестала отличать зерна от плевел, указал собеседник издания.

«Впитала в себя всю эту грязь, что льется на Россию, <…> их там всех конкретно обрабатывают на Украине. Во-вторых, все-таки возраст», — добавил он.

К старости ясный ум удается сохранять не всем, констатировал Назаров, добавив, что сожалеет о том, что актриса заняла такую позицию.

«Вообще мне очень жаль. Повторю еще раз: помню ее как тонкого и хорошего советского нашего человека», — заключил он.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году Роговцева назвала Россию государством-агрессором.