«Впереди много побед»: Феськова прокомментировала итоги детского Евровидения

По ее словам, день объявления итогов стал особенным в ее жизни. Феськова призналась, что перед ней стояла цель одержать победу.

«Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед», — резюмировала юная вокалистка.

Помимо прочего, София искренне поздравила с победой Валентину. В настоящий момент Феськову ждет возвращение в Санкт-Петербург. В планах девочки продолжать заниматься музыкой, а сперва — увидеться с друзьями, по которым успела соскучиться.