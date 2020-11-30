30 ноября 2020, 11:18
«Впереди много побед»: Феськова прокомментировала итоги детского Евровидения
В воскресенье, 29 ноября, стали известны результаты «Детского Евровидения — 2020». Первое место заняла Валентина Тронель, выступавшая от Франции. Россия, которую представила петербурженка София Феськова, оказалась на десятом месте. В беседе с сайтом kр.ru девочка поделилась своими мыслями насчет результатов конкурса.
По ее словам, день объявления итогов стал особенным в ее жизни. Феськова призналась, что перед ней стояла цель одержать победу.
«Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед», — резюмировала юная вокалистка.
Помимо прочего, София искренне поздравила с победой Валентину. В настоящий момент Феськову ждет возвращение в Санкт-Петербург. В планах девочки продолжать заниматься музыкой, а сперва — увидеться с друзьями, по которым успела соскучиться.