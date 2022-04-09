Впереди известный режиссер. Вован и Лексус приоткрыли завесу тайны новых пранков

Пранкеры с мировым именем Вован и Лексус эксклюзивно для «360» рассказали, что готовят запись шоу на Rutube с Уиллом Смитом и знаменитым режиссером. Ребята пообещали, что точно будет смешно.

«У нас будет классная коллаборация с известными людьми, они очень позитивные и очень патриотичные. Порой до безумия гротескного. Будет очень смешно», — сообщили пранкеры «360», имя режиссера решили пока не разглашать.

Вован и Лексус признались, что шоу со Смитом вряд ли будет громким, там нет политики. Но иностранным медиа понравится, добавили пранкеры.

По поводу дальнейших планов Вован и Лексус пояснили, что не всегда получается так, как задумано. Иногда приходится подстраиваться под обстоятельства и оперативно реагировать на ситуацию.

«Кого хотим — тут уж как получится. Одно дело хотеть что-то, другое — понимать, как этого достичь», — пояснили собеседники издания.

Пранкеры рассказали историю с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ждать подходящего случая пришлось два года. Вован и Лексус использовали интерес главы Пятой республики к Владимиру Зеленскому, тогда еще кандидату в президенты Украины, выборы которого проходили в 2019 году.

«Тут мы пытаемся включиться в эту историю, находим контакт, находим выход на Макрона. И вот он уже сам нам пишет, буквально за несколько часов до закрытия избирательных участков. Сам нам предлагает устроить разговор, поздравить. Мы понимаем, что у нас буквально несколько часов есть», — рассказали пранкеры.

Решать проблемы пришлось оперативно — согласовывать, искать переводчика. Диалог состоялся, помогла французская переводчица, которая переводила не на украинский, а на русский. Сложно что-то заранее предсказать, подытожили Вован и Лексус.