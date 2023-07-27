Знаменитости 27 июля 2023, 08:31 «Впереди еще много работы, месяцы реабилитации». Татьяна Навка рассказала о настрое Романа Костомарова Фигуристка Татьяна Навка заявила, что тревоги Романа Костомарова остались позади Unsplash

Читать 360tv в

Фигурист Роман Костомаров справится с реабилитацией после болезни и протезирования. У него сильный характер настоящего олимпийского чемпиона, рассказала ТАСС бывшая партнерша спортсмена по танцам на льду Татьяна Навка.

«Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади. У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона», — заявила спортсменка.

Реклама

Татьяна Навка обрадовалась выписке Романа Костомарова. Она уверена, что он справится со сложностями. По словам фигуристки, коллеги поддерживают его и надеются, что Роман Костомаров выйдет на лед, в том числе в паре с бывшей партнершей.

Спортсмена госпитализировали в январе с подозрением на пневмонию, а выписали в начале июля. Он проходил сложное лечение, в том числе на аппарате ИВЛ. Из-за сепсиса Роману Костомарову удалили ступни и кисти, а перед выпиской поставили протезы. Он опубликовал видео тренировок и рассказал о своих переживаниях.