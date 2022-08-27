Возвращение Пугачевой подтвердили, но петь она не планирует
Концертный директор Пугачевой Чупракова подтвердила, что та в России
Алла Пугачева действительно в России, но петь пока не планирует. Об этом рассказали на радио «Говорит Москва».
По словам ее концертного директора Елены Чупраковой, поп-певица вернулась обратно «уже давно».
«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала Гуляеву», — сообщила Чупракова.
На вопрос корреспондента, собирается ли Пугачева где-либо выступить, директор сказала, что «пока нет».
Вернется ли в страну ее молодой супруг Максим Галкин, также сбежавший ранее в Израиль, пока неизвестно.
Ранее информацией о том, что сбежавшая в Израиль Алла Пугачева вернулась в Россию, поделился дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсети видео, на котором пожилая артистка сначала открывает автомобильную дверь ногой, а потом пытается выбраться из машины. Геолокация ролика — бутик Гуляева на Тверской улице.
Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин, которые после начала спецоперации на Украине уехали вместе с детьми в Израиль, готовятся к переезду в США. По словам депутата, звездная семья уже занимается переоформлением и продажей недвижимости.