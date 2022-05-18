Россия больше не должна участвовать в Евровидении. Возвращение на конкурс станет для страны унижением. Сам он из изначально хорошей идеи превратился в цирк.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.ru» заметил, что в определенный период любой конкурс должен закончить свое существование.

«Очень обидно, что музыкальный конкурс, некогда определявший хиты, превратился в цирк. Идея ведь была очень хорошая», — сказал он.

Пригожин заявил, что судьба Евровидения ему безразлична: в мире о конкурсе никто, кроме стран СНГ, не говорит.

«Если же Россия когда-нибудь снова начнет принимать в нем участие, это будет для нас большим унижением», — подчеркнул продюсер.

РФ, как и Белоруссия, не принимала участие в Евровидении — 2022. Первое место на конкурсе присудили украинской группе Kalush Orchestra.

После оглашения итогов Евровидения британцы раскритиковали конкурс и назвали его полностью политизированным.