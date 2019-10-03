Возвращение Делона: культовый актер планирует камео

Знаменитый актер предстанет в роли самого себя в картине «Полное сходство» — полнометражном дебюте 74-летнего Мишеля Денисо — журналиста, актера и продюсера, который также выступил соавтором сценария фильма. Известно, что сюжет «Полного сходства» завязан на мире телевидения.

Здоровье актера серьезно пошатнулось в последнее время. В 2008 году Ален Делон исполнил роль Цезаря в фильме «Астерикс на Олимпийских играх». После он эпизодически появлялся на экране, в том числе в российской антологии «С Новым годом, мамы!»