«Возмущается, что его на улицу не пускают»: заболевший COVID-19 Лановой пошел на поправку

«Все нормально, он идет на поправку, температуры нет, поражения никакого нет — у него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — рассказал Журавлева. Женщина добавила, что в организме народного артиста уже появились антитела в «нормальном количестве».

«Возмущается, что его на улицу не пускают гулять. Возмущается: „Что и по коридору ходить нельзя?“ Так что все в порядке, выздоравливаем», — добавила представитель Ланового, сообщив, что только закончила разговаривать с супругой артиста Ириной Купченко и самим Лановым.

Василий Лановой ранее попал в больницу с COVID-19, но сейчас знаменитый артист уже идет на поправку. Как до этого рассказывала Журавлева, врачи готовы выписать пациента буквально через день-два, так как он выздоравливает, пишут «Невские новости». У 86-летнего народного артиста было диагностировано поражение легких на площади 5%. 16 января Лановому исполняется 87 лет, и скорее всего день рождения он отметит не в больничной палате, а в кругу близких и родных.