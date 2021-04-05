«Возможно, сяду за решетку»: Малиновская призналась, за что ей грозит арест

Телеведущая Маша Малиновская призналась подписчикам, что ей грозит арест до 15 суток. Как выяснилось, она коснулась своей машиной двери чужого автомобиля.

«Так, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня. В этом месяце я совершила административное правонарушение и, возможно, сяду за решетку до 15 суток», — написала Малиновская в Stories в Instagram.

Источник фото: Страница в Instagram Маши Малиновской

Знаменитость на своей странице более ничего не уточнила. Однако издание StarHit выяснило, что Малиновская задела чужую машину.

«Я попросила водителя авто подвинуться на 10 сантиметров, чтобы встать на свободное место. Он послал меня и продолжил стоять. Я не смогла припарковаться и решила-таки уехать. Выруливая, коснулась его двери», — рассказала она.

При этом телеведущая подчеркнула, что она точно не царапала две двери автомобиля, потому что это даже физически невозможно. С места происшествия она уехала, испугавшись, что водитель ее ударит.

«Да, я уехала с места, испугавшись, что он меня ударит, и сама виновата, что этот мужчина вешает на меня все косяки на своей машине!» — заявила Малиновская

Она также подчеркнула, что будет сама решать свои проблемы. И бывший муж — криминальный авторитет — не помогает ей в этом, как это пишут в соцсетях.