«Возможно, я встречаюсь кое с кем»: Энистон рассказала о личной жизни

Ранее Дженнифер Энистон неоднократно заявляла, что не любит говорить о своих отношениях, особенно после развода с актером Джастином Теру. Однако больше всего звезда ненавидит, когда друзья пытаются ее познакомить с мужчинами для отношений.

Недавно в СМИ появилась информация, что Дженнифер возобновила отношения с бывшим мужем Брэдом Питтом. Однако позднее стало понятно, что их связывает лишь дружба. В своем интервью Энистон ввела в заблуждение всех, ответив на вопрос о том, встречается ли она сейчас с кем-либо.

«Возможно, я встречаюсь кое с кем, а может быть, и нет. Скажу одно: я считаю любовь прекрасным чувством и всегда буду в нее верить», — коротко сказала голливудская звезда.

После таких слов поклонники все же предпочли думать, что актриса состоит в отношениях.