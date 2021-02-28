Возлюбленную Данко затравили после слов об «алиментщицах-попрошайках»

Возлюбленную певца Данко Марию Силуянову затравили после ее слов об «алиментщицах-попрошайках». Об этом сообщил StarHit.

Девушка на днях заявила, что уважает самодостаточных женщин, которые всего добиваются сами, прямо как она. Так Силуянова похвасталась недавней покупкой особняка и двух студий в Крыму. При этом возлюбленная певца раскритиковала женщин, которые рассчитывают на помощь мужчин, в том числе в виде алиментов.

«Некоторые женщины стали писать мне, желать смерти мне и моему маленькому сыну», — рассказала Силуянова.

Она отметила, что только выразила свое мнение, а некоторые ее неправильно поняли.

«У меня нет уважения к тем, кто не работает и привык попрошайничать. Мне нравятся самодостаточные женщины, не зависящие от других», — добавила Силуянова.

О деятельности Силуяновой известно мало. В открытых источниках указывается, что 32-летняя девушка — диджей и дизайнер. В адрес нее уже давно идет негатив. Поклонники считают возлюбленную Данко виновной в развале его семьи. Они обвиняют девушку в романе с женатым, который к тому же еще и старше на 19 лет. Данко воспитывал с женой двух детей.

После расставания с Данко мать его дочерей говорила, что музыкант почти не общается с девочками, особенно с младшей. Ребенку поставили диагноз ДЦП.