Возлюбленная Брэда Питта поделилась подробностями романа

Актер и художница съехались на время карантина. Впервые спустя несколько месяцев Шокат прокомментировала отношения со звездой. В одном из интервью художница официально заявила, что не встречается с Питтом. По ее словам, их отношения нельзя назвать романтическими, они больше похожи на дружескую связь двух очень близких друг другу по духу людей.

«Мы просто очень хорошие друзья!» — заявила Шокат.

Шокат удивилась, насколько быстро ее фотографии распространились в Сети. Эти снимки сделали местные папарацци, которые следили за жизнью знаменитостей на карантине. Девушка снова почувствовала себя ребенком, который почему-то оказался в школе голым.

Актер и художница познакомились несколько лет назад благодаря их общему другу — режиссеру Спайку Джонсу. Слухи о романе Питта и Шокат ходят уже около года. Разница в возрасте у них составляет 25 лет. Девушка заявила, что давно хотела встречаться с «друзьями отца». Именно так она отшучивается каждый раз, когда ее спрашивают о большой разнице в возрасте.