Вован и Лексус раскрыли секрет, как добывают контакты известных политиков

Известные во всем мире российские пранкеры Вован и Лексус раскрыли «360» секрет, как они находят контакты политиков для розыгрышей. Кандидатуру для очередного пранка подсказывают журналисты, пояснили ребята. Что на данный момент интересно общественности, на то и обращают свое внимание Вован и Лексус. Дальше в игру вступает изобретательность.

«Мы думаем, как подобраться к его окружению, как подойти к протоколу, как вести переговоры — дальше больше работы занимает именно общение с аппаратом человека, чем с самим человеком <...> В принципе, это такая протокольная работа», — поделились пранкеры.

Если этот этап успешно пройден — дальше самое простое — сам разговор с избранным. При этом пранкеры признались, что самым главным в этом является не знание языка, а дипломатичность, умение договариваться и понимать, как происходят коммуникации на этом уровне.

«Хотя, как оказалось, сложнее дозваниваться не до глав государств, а до звезд шоу-бизнеса мирового уровня», — заявили пранкеры.

Вован и Лексус поделились опытом, как пытались выйти на Грету Тунберг и как два месяца согласовывали встречу с Вупи Голдберг. Самым смешным моментом предварительных переговоров пранкеры назвали историю с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Мы просто позвонили в его офис практически наобум, сказали, что Грета Тунберг хочет с ним поговорить, оставили еmаil якобы Греты, а через день нам пришло письмо от его помощника, кто занимается его расписанием, что давайте, не вопрос. Это было самое простое», — рассказали Вован и Лексус «360».