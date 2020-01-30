Вован и Лексус прикинулись Гретой Тунберг и позвонили Хоакину Фениксу. Он оказался в восторге

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса. Они поговорили с новым Джокером от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Запись разговора они выложили на своем канале в YouTube.

Хоакин Феникс ни на секунду не усомнился, когда ему позвонил мужчина с незнакомого номера и представился Сванте Тунбергом. Актер не только обрадовался и поблагодарил его за звонок, но и сразу подключил к разговору свою невесту — американскую актрису Руни Мару.

«Грета» сказала, что ей очень понравился «Джокер» с Фениксом в главной роли, на что актер ответил встречной любезностью — он подчеркнул, что его тронуло недавнее выступление экоактивистки. Затем «Сванте» выяснил, где сейчас играет актер: Хоакин не задумываясь назвал несколько городов, в которых скоро пройдут съемки.

Затем пранкеры предложили актеру поучаствовать в новом проекте, который запускает «Грета».

«Я планирую запустить новую кампанию „Звезды спасут Землю“, это будет моя коллаборация с известными людьми», — сказала «Грета».

Хоакин и Руни с радостью согласились оказать любую помощь. Невеста актера уточнила, что считает «жизненно важным» вопрос о правах животных в сельском хозяйстве.

Затем «Грета» намекнула Хоакину, что не против сыграть в продолжении Джокера «маленькую роль». Актер рассмеялся, но пообещал поговорить с режиссерами, когда начнется работа над второй частью фильма. Не смутило его и то, что «Грета» подразумевала под маленькой ролью возможность сыграть Харли Квинн.

Иногда я думаю, что мы похожи. Иногда мне хочется взять баскетбольную биту и избить всех политиков, которые думают, что они очень умные, но при этом делают очень плохие вещи «Грета Тунберг».

Фениксу эта идея очень понравилась, и он пообещал передать ее режиссеру.

После этого «Сванте» завел разговор о Джареде Лето, который несколько лет назад тоже играл «Джокера» в фильме «Отряд самоубийц». «Сванте» рассказал, что встречался с ним в рамках несуществующей программы «Звезды спасут Землю» и затронул речь об актерской игре Феникса. После этого Лето якобы изменился в лице и долго пытался доказать, что сыграл злодея из комиксов лучше Хоакина.

Но даже эта история не насторожила актера. Он поверил и в то, что Джаред якобы начал «хохотать, двигаться и смеяться как клоун», после чего его увезли на скорой в больницу.

Пранкеры даже смогли убедить актера рассмеяться, как его герой в фильме. Затем рассмеяться попытался «Сванте», но дочь сказала, что он плохой актер. Отец начал сердиться и ругать «Грету», заставляя ее прекратить говорить такие вещи.

«Соседи снова вызовут полицию! Ты меня заставила!» — прокричал он, а затем раздались выстрелы.

Только после этого актер заподозрил, что его могли разыграть.