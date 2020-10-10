Вован и Лексус пообщались с парламентом Дании от лица Тихановской

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с парламентом Дании от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Они представились ей во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике.

«Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем», — заявили пранкеры РИА «Новости».

Пресс-секретарь Светланы Тихановской в беседе с агентством отметила, что в ее окружении не видят ничего плохого в поступке пранкеров. То, что кто-то выдал себя за экс- кандидата в президенты Белоруссии вызывает улыбку и повышает настроение.

Ранее в Датском парламенте сообщили, что 6 октября неизвестные выдали себя за Светлану Тихановскую. Они выступили от ее имени во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. В начале заседания представитель «белорусской стороны» сообщил, что у него проблемы с камерой, и отключил изображение. Поэтому другие участники не видели того, кто с ними общается.

Во время встречи обсуждали как «поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека» и политическую ситуацию в стране. Участники заподозри ли неладное через 40 минут после начала встречи, и решили ее прервать. Позже представители комитета связались со штабом Светланы Тихановской — там подтвердили, что она не принимала участия во встрече.