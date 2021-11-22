«Вот уж кого надо называть великой»: актер Пашутин рассказал о съемках с Ниной Руслановой

Нина Русланова была великой и уникальной актрисой. Ее невозможно спутать ни с кем. Такими воспоминаниями об ушедшей актрисе в разговоре с «360» поделился актер Александр Пашутин, который работал с ней в кино.

«Я с ней снимался, это была великая актриса. Вот уж кого надо называть великой. <…> Вот Ниночка была уникальная актриса. Ее никогда ни с кем не перепутаешь. Никогда и ни с кем! <…> Понимаете, она как животное. Животное нельзя переиграть. Она такая же была, ее нельзя было переиграть», — рассказал Пашутин.

Собеседник добавил, что он благодарен Богу за то, что ему довелось вместе с Руслановой работать в картине «Золото скифов». Пашутин вспомнил, что угощал актрису вином во время перелета на съемки и парился с ней в бане в Тамани.

«Вот такие дела, уходит мое поколение. <…> Кошмар! <…> Здоровье надо беречь, вот», — отметил Пашутин.

Народная артистка России Нина Ивановна Русланова умерла на 76-м году жизни 21 ноября. Накануне у нее случился инсульт, после чего ее в тяжелом состоянии положили в больницу. Ранее актер Анатолий Журавлев в беседе с «360» назвал актрису матерью, наставницей и палочкой-выручалочкой для молодых актеров.