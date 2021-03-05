«Вот такая любовь»: Садальский высказался о браке Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Российский актер Станислав Садальский в своем Instаgrаm-аккаунте иронично прокомментировал несостоявшийся развод музыкального продюсера Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказал сайт «Утро.ру».

Накануне суд отменил акт о расторжении брака между Алибасовым и его супругой. Решение не расставаться принадлежит Федосеевой-Шукшиной. По мнению Садальского, пара привлекает к себе слишком много общественного внимания.

«Никто, не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любит друг друга. И какая бы не вышла у них ссора, мать родную и то не должны себе судьи звать и один про другого рассказывать», — подчеркнул артист.

В своей публикации актер упомянул анекдот, в котором мужчина просит бывшую возлюбленную развестись, на что та отвечает фразой «вдовой взял, вдовой и оставишь». Как считает Садальский, роман продюсера и актрисы может быть ненастоящим. Станислав спрогнозировал, что скоро в одном из скандальных шоу пара будет выяснять свои отношения. В заключение он подытожил: «Вот такая любовь».