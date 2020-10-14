«Вот привязался-то!»: Плющенко ответил директору «Самбо-70» на критику Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил директору центра спорта и образования «Самбо-70» Ренату Лайшеву, который ранее раскритиковал победу его ученицы Александры Трусовой на втором этапе Кубка России.

Плющенко заметил, что победителей не судят. Кроме того, он предсказал Лайшеву скорый уход на пенсию. Как отметил фигурист, после этого будет некому развлекать подобными высказываниями.

«Снова выпад в мою сторону! Работаем и никого не трогаем, вот привязался-то! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию… А жаль, кто будет еще так вещать и всех нас развлекать. Без директора будет скучно!» — написал Плющенко в Stories в Instagram.

Ренат Лайшев ранее назвал выступление Трусовой на Кубке России слабым.

Юная фигуристка одержала победу на этапе в Москве, по итогам двух прокатов набрав 240,59 балла — 75,77 за короткую программу и 164,82 — за произвольную, напомнил RT.

В мае 2020 года Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко для подготовки к новому сезону. Сейчас спортсменке 16 лет.