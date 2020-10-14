«Вот привязался-то!»: Плющенко ответил директору «Самбо-70» на критику Трусовой
Плющенко заметил, что победителей не судят. Кроме того, он предсказал Лайшеву скорый уход на пенсию. Как отметил фигурист, после этого будет некому развлекать подобными высказываниями.
«Снова выпад в мою сторону! Работаем и никого не трогаем, вот привязался-то! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию… А жаль, кто будет еще так вещать и всех нас развлекать. Без директора будет скучно!» — написал Плющенко в Stories в Instagram.
Ренат Лайшев ранее назвал выступление Трусовой на Кубке России слабым.
Юная фигуристка одержала победу на этапе в Москве, по итогам двух прокатов набрав 240,59 балла — 75,77 за короткую программу и 164,82 — за произвольную, напомнил RT.
В мае 2020 года Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко для подготовки к новому сезону. Сейчас спортсменке 16 лет.