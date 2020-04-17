«Вот она рядом сидит»: актриса Воронкова опровергла сообщения об избиении дочери
«Нет, я не била свою младшую дочку. Все хорошо, вот она сидит рядом», — сказала Воронкова.
Дочь актрисы тоже пообщалась с «360» и заверила, что мать ее не била.
Ранее сайт kр.ru со ссылкой на источник в здравоохранении писал, что Воронкова живет со своей 13-летней дочерью. Актриса якобы любит выпить, что не нравится подростку. 14 апреля дочь спрятала от матери весь алкоголь, но это сильно разозлило Воронкову. В итоге артистка избила дочь, утверждал сайт. Подросток пошла за помощью к старшему брату, который отвез ее в больницу.
«Госпитализировали с диагнозом „закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтеки правой скуловой области лица, ушибы грудной клетки, ушибы передней брюшной стенки, кровоподтеки в области плеч и предплечий, царапины и ушибы по телу“», — отмечал источник.
Вера Воронкова — заслуженная артистка России. Она играет в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Тартюф», «Дама с камелиями» и других. Работает в Московском драматическом театре имени Пушкина. Еще Воронкову можно увидеть в фильмах «Любовник», «Питерские каникулы» и сериалах «Марш Турецкого», «Дневник убийцы» и других.