«Вот она рядом сидит»: актриса Воронкова опровергла сообщения об избиении дочери

СМИ сообщили, что заслуженная артистка России Вера Воронкова избила свою дочь. Девочка якобы спрятала от нее алкоголь, чтобы мать не выпивала. Сама актриса заявила «360», что обвинения не соответствуют действительности.

«Нет, я не била свою младшую дочку. Все хорошо, вот она сидит рядом», — сказала Воронкова.

Дочь актрисы тоже пообщалась с «360» и заверила, что мать ее не била.

Ранее сайт kр.ru со ссылкой на источник в здравоохранении писал, что Воронкова живет со своей 13-летней дочерью. Актриса якобы любит выпить, что не нравится подростку. 14 апреля дочь спрятала от матери весь алкоголь, но это сильно разозлило Воронкову. В итоге артистка избила дочь, утверждал сайт. Подросток пошла за помощью к старшему брату, который отвез ее в больницу.

«Госпитализировали с диагнозом „закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтеки правой скуловой области лица, ушибы грудной клетки, ушибы передней брюшной стенки, кровоподтеки в области плеч и предплечий, царапины и ушибы по телу“», — отмечал источник.

Вера Воронкова — заслуженная артистка России. Она играет в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Тартюф», «Дама с камелиями» и других. Работает в Московском драматическом театре имени Пушкина. Еще Воронкову можно увидеть в фильмах «Любовник», «Питерские каникулы» и сериалах «Марш Турецкого», «Дневник убийцы» и других.