«Вот это женщина»: фанаты восхитились красотой 62-летней Шэрон Стоун

Звезда фильма «Основной инстинкт» снялась для обложки Telegraph Magazine. Фотограф Майкл Мюллер запечатлел женщину в нескольких образах. На снимках она предстала в сером жакете с розой из голубой ткани, синей блузе с глубоким декольте и бело-синем свитере с дымчатой шубой в руках.

Подписчики артистки рассыпались в комплиментах: «Вот это женщина», «Она никогда не увянет», «Роскошная богиня». Некоторые пользователи Сети сравнили Стоун со Снежной королевой, пишет «Экспресс газета».

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