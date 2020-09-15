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    15 сентября 2020, 17:38

    «Вот это женщина»: фанаты восхитились красотой 62-летней Шэрон Стоун

    Полина Петрова

    Поклонники восхитились красотой 62-летней голливудской актрисы Шэрон Стоун. Внимание подписчиков привлекли новые фотографии в Instagram-аккаунте знаменитости.
    «Вот это женщина»: фанаты восхитились красотой 62-летней Шэрон Стоун

    Звезда фильма «Основной инстинкт» снялась для обложки Telegraph Magazine. Фотограф Майкл Мюллер запечатлел женщину в нескольких образах. На снимках она предстала в сером жакете с розой из голубой ткани, синей блузе с глубоким декольте и бело-синем свитере с дымчатой шубой в руках.

    Подписчики артистки рассыпались в комплиментах: «Вот это женщина», «Она никогда не увянет», «Роскошная богиня». Некоторые пользователи Сети сравнили Стоун со Снежной королевой, пишет «Экспресс газета».

    Ранее сама Шэрон рассказывала, что не пользуется услугами пластических хирургов.

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