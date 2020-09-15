15 сентября 2020, 17:38
«Вот это женщина»: фанаты восхитились красотой 62-летней Шэрон Стоун
Поклонники восхитились красотой 62-летней голливудской актрисы Шэрон Стоун. Внимание подписчиков привлекли новые фотографии в Instagram-аккаунте знаменитости.
Звезда фильма «Основной инстинкт» снялась для обложки Telegraph Magazine. Фотограф Майкл Мюллер запечатлел женщину в нескольких образах. На снимках она предстала в сером жакете с розой из голубой ткани, синей блузе с глубоким декольте и бело-синем свитере с дымчатой шубой в руках.
Подписчики артистки рассыпались в комплиментах: «Вот это женщина», «Она никогда не увянет», «Роскошная богиня». Некоторые пользователи Сети сравнили Стоун со Снежной королевой, пишет «Экспресс газета».
Ранее сама Шэрон рассказывала, что не пользуется услугами пластических хирургов.