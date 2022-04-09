Вот это боль! Вован и Лексус рассказали, как на них повлияла блокировка канала в YouTube

Популярные пранкеры Вован и Лексус рассказали «360», что для них значит блокировка канала в YouTube и как это повлияло на их работу.

Один из пранкеров с юмором отметил, что в первый момент почувствовал боль. При этом он сказал, что не произошло чего-то страшного, ведь контент можно распространять не только через американский видеохостинг. Главное, чтобы ролики были в интернете в открытом доступе. Там его «подхватывают» СМИ — российские и западные.

«Но, конечно, жалко. Там было довольно много подписчиков, и подписчики не только были из России, было много подписчиков западных. Они, понятно, нас растеряли, но в принципе главное — чтобы была возможность где-то размещать. А дальше, так как наши имена известны, напишут СМИ, заметят какие-то зарубежные площадки», — пояснили пранкеры в беседе с изданием.

Вован и Лексус признались, что рассматривают возможность заливать видеоматериалы на YouTube через каналы-однодневки. Больше ребята переживают за аудиторию, которая лишилась контента. Некоторые трудности возникли с восстановлением архива, многие из 400 видео не были сохранены на стационарном компьютере.

Однако работа продолжается, блокировка «в принципе ничего не значит», заявили пранкеры. Есть другие видеохостинги, в частности, российский Rutube. Сейчас видеоролики популярных во всем мире пранкеров будут храниться там.

«По сути нам неважно, где это находится, поэтому если какой-то англичанин или американец будет заходить по ссылку на Rutube, мы будем только за, потому что трафик извне как раз будет идти на наши отечественные видеохостинги. Это большой плюс, в качестве такого импортозамещения», — подчеркнули Вован и Лексус в беседе с «360».